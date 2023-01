Uomini e Donne news, spuntano nuove indiscrezioni sulla rottura dell’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri

Uomini e Donne news e gossip: spuntano nuove indiscrezioni sulla rottura dell’amicizia tra i due ex tronisti del trono classico Luca Salatino e Matteo Ranieri. In questi mesi si è scritto e detto molto su questa rottura. Il 30enne ligure non ha nascosto qualche frizione senza svelare ulteriori dettagli anche si è detto certo che la loro amicizia non fosse finita.

Impossibile tuttavia notare che Luca Salatino non ha mai menzionato Matteo nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 7, terminata con il suo addio al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini.

A svelare nuovi retroscena sui due ex volti di Uomini e Donne, ci ha pensato l’influencer e blogger Deianira Marzano che ha condiviso una versione di un utente che le ha scritto: “Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”.

Ma non è finita qui. Un’altra persona con cui si allenava Luca, ha fatto emergere alcuni tratti del carattere del romano secondo cui il romano sarebbe una persona particolarmente permalosa: “Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccato su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?”.

Anche il blogger e influencer Amedeo Venza ha deciso di trattare questo argomento sul suo profilo social e ha rivelato: “Matteo avrebbe scritto a Luca ma pare non abbia ancora ricevuto risposta!! Matte’ se vai dal ristorante che sta per aprire lo trovi sicuramente lì… è indaffarato in questo momento!”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei personaggi di Uomini e Donne e del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su IGOSSIP.it