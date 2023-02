Uomini e Donne news e gossip: Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sposano. L’ex tronista del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video della proposta di Andrea dopo un giro in elicottero sopra l’isola delle Seychelles.

“In questa isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo, e la tartaruga più grande al mondo, il cocco de mer rappresenta la maternità, mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità…ebbene io ti vedo come la madre dei miei figli… e vorrei vivere insieme a te per sempre, forse in quest’isola serve un nuovo primato…quello dell’amore più grande al mondo” queste le parole di Andrea accompagnate dalla fatidica domanda scritta sulla sabbia: “Terry mi vuoi sposare?”.

“E chi se lo sarebbe mai aspettato – ha commentato Teresa su Instagram – Mi dicesti: “In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi” e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’ Emozione così grande.. ferma il tempo”.

Ha poi aggiunto: “Ho detto Sì… all’Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”.