Uomini e Donne news e anticipazioni: l’ex tronista del trono classico Federica Aversano ha finalmente spiegato i reali motivi dell’abbandono del trono. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Federica Aversano ha spiegato che da qualche tempo non sentiva più lo stesso entusiasmo nel prendere il treno e nell’arrivare nel salotto tv di Maria De Filippi.

L’ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano non ha trovato il suo “Matteo Ranieri” nel programma tv ideato e condotto dalla moglie del celebre giornalista e autore televisivo Maurizio Costanzo.

“Bello come il sole… Lui mi aveva presa: mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata, mi dava la carica. Insomma, lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo. In questa edizione, purtroppo, è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo“.

“Ci tenevo a ringraziarvi per i tanti messaggi – ha dichiarato la ragazza nelle sue storie –. Credo di aver fatto la scelta giusta a lasciare. Perché quando senti di non stare nel posto giusto ci vuole coraggio ad andare, quando senti di non poter dare il meglio di te, lasciare è l’unica cosa giusta da fare. E poi ci vuole più coraggio a lasciare, che a restare. Quindi ti dico sì, sapevo di non poter dare il mio meglio. E secondo me quella circostanza merita il meglio. va detto che non ero proprio serena in generale nella mia vita privata e questo influiva anche nel mio stare in quel programma”.

Ha poi concluso: “Anche mia cugina mi ha detto ‘quando mi hai detto che non eri più serena e che sei andata via perché quella situazione non ti faceva più stare bene, ho capito quanto ti vuoi bene’. Non mi voglio sempre così bene, dovrei farlo in tante altre occasioni, però sono più serena adesso”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned su IGOSSIP.it!