È passato molto tempo da quando Shailene Woodley fece la sua apparizione nella prima stagione di The O.C., dimostrandosi all’altezza delle aspettative. Conosciamo meglio questa attrice di talento.

Shailene Woodley- foto instagram.com

Shailene Woodley entra a far parte del mondo dello spettacolo in tenera età e da allora non si è più fermata, interpretando i personaggi più disparati.

È cresciuta molto come attrice da quando da adolescente ha dato vita a Kaitlin Cooper, la sorella della venerata Marissa Cooper in The O.C.. Ma quanto conosciamo di Shailene Woodley.

Biografia

Shailene Woodley è nata nella contea di San Bernardino Valley (California) il 15 novembre del 1991 da Lonnie Woodley (preside) e Lori Victor (consulente scolastica) e lì è cresciuta insieme al fratello più piccolo Tanner. Durante la sua adolescenza, però, vivrà la separazione dei suoi genitori.

Il suo amore per la recitazione è sbocciato in tenera età, portandola a gravitare nel mondo dello spettacolo sin dai 5 anni e a essere scritturata in piccolo ruolo nel film per la televisione Senza papà nel 1999.

Shailene Woodley: Film e programmi tv

Senza papà rappresenta il debutto di Shailene Woodley nel mondo della recitazione e da quel momento l’attrice non si è più fermata.

È entrata a far parte nel cast di molti show televisivi: The District dal 2001 al 2003; Crossing Jordan dal 2001 al 2004; Senza traccia nel 2003; The O.C. dal 2003 al 2004; Una nuova casa e Tutti amano Raymond del 2004; Jack & Bobby dal 2004 al 2005; C’era una volta una principessa e Le avventure di Felicity nel 2005; My Name Is Earl nel 2006; Close to Home – Giustizia ad ogni costo, CSI: NY, Contatto finale e Cold Case – Delitti irrisolti nel 2007; La vita segreta di una teenager americana dal 2008 al 2013; Big Little Lies – Piccole grandi bugie dal 2017 al 2019.

Si è dedicata molto anche al cinema partecipando a film come Moola nel 2007; Paradiso amaro nel 2011; The Spectacular Now nel 2013; Divergent, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, White Bird e Colpa delle stelle nel 2014; The Divergent Series: Insurgent nel 2015; The Divergent Series: Allegiant e Snowden nel 2016; Resta con me nel 2018; Ricomincio da te – Endings nel 2020; The Mauritanian e L’ultima lettera d’amore nel 2021; La vita dopo – the fallout e Misanthrope nel 2022.

Produttrice

Non solo attrice. Shailene Woodley ha sperimentato anche il ruolo di produttrice per alcuni film da lei interpretati. Qualche esempio? Resta con me di Baltasar Kormákur, L’ultima lettera d’amore di Augustine Frizzell e Misanthrope di Damián Szifron.

Videoclip

Shailene Woodley sembra essere interessata a vari aspetti del mondo dello spettacolo: attrice, produttrice e comparsa nel videoclip Our Deal dei Best Coast.

Riconoscimenti

Il talento di Shailene Woodley non è palese soltanto per il pubblico, ma anche per le associazioni e le istituzioni più importanti del settore.

L’attrice ha ricevuto la candidatura come Miglior attrice protagonista in una serie TV, Miniserie o telefilm allo Young Artist Award per Le avventure di Felicity nel 2005 e Una nuova casa nel 2006.

Nel 2012 è stata candidata ai Golden Globe come Miglior attrice non protagonista per Paradiso amaro mentre ha vinto per la stessa categoria e per lo stesso film agli Independent Spirit Awards.

Ha ricevuto la candidatura per la categoria Miglior bacio (insieme a Miles Teller) in The Spectacular Now agli MTV Movie Awards del 2014.

Sempre nel 2014 ha fatto incetta di premi ai Teen Choice Award: Migliore attrice per un film d’azione per Divergent; Migliore attrice per un film drammatico, Miglior intesa (con Ansel Elgort e Nat Wolff) e Miglior bacio (con Ansel Elgort) per Colpa delle stelle.

Nel 2015 ha vinto nella categoria Miglior coppia (con Theo James) per Divergent ai People’s Choice Awards; è stata candidata Miglior stella emergente ai BAFTA; ha vinto nelle categorie Miglior performance femminile e Miglior bacio (con Ansel Elgort) per Colpa delle stelle e MTV Trailblazer Award mentre è stata candidata nella categoria Miglior coppia (con Ansel Elgort) per Colpa delle stelle e Miglior eroe per The Divergent Series: Insurgent agli MTV Movie Awards.

Ai Teen Choice Awards 2015 ha vinto i premi Miglior attrice in un film d’azione e Miglior bacio in un film (con Theo James) per The Divergent Series: Insurgent.

E ancora, è stata candidata come Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la TV per Big Little Lies sia agli Emmy Awards che ai Golden Globe del 2017.

Vita privata

Shailene Woodley ha un fidanzato? La vita privata dell’attrice è finita spesso e volentieri sotto i riflettori. Non a caso le sono stati attribuiti vari flirt e relazioni.

L’attrice ha avuto una relazione con il rugbista Ben Volavola dal 2017 al 2020, salvo iniziare a frequentare subito dopo con il quarteback Aaron Rodgers.

Purtroppo Shailene Woodley e Aaron Rodgers si sono lasciati nel febbraio del 2022: “Sebbene Shailene sostenga la carriera di Aaron, lui ha messo il football al primo posto e trascorrevano a malapena del tempo insieme – ha scritto la rivista InTouch – Sentiva che stava trascurando la loro relazione. Nessuno dei due era felice”.

Sono diversi i flirt che le sono stati attribuiti: Shailene Woodley e Theo James sono stati mai insieme? I due attori si sono conosciuti sul set di Divergent quando lei era impegnata con Aaron Rodgers e lui era sposato. Tuttavia, come confermato dal collega, il loro è un rapporto di amicizia.

Shailene Woodley: Malattia

Durante le riprese del primo capitolo di Divergent, Shailene Woodley è stata affetta da una malattia (di cui non è stato svelato nulla).

“Ero molto, molto malata quando avevo vent’anni – ha dichiarato l’attrice nel 2018 – Mentre facevo i film di Divergent e lavoravo sodo, ero anche alle prese con una situazione fisica profondamente personale e molto spaventosa. Per questo motivo, ho detto di no a molte opportunità perché avevo bisogno di migliorare, e quei lavori sono finiti per andare a dei miei coetanei che amo”.

Tommaso Zorzi

Shailene Woodley e Tommaso Zorzi non sono amici. I due si sono incontrati per caso in un negozio di abbigliamento in Marocco e si sono divisi il camerino, scambiandosi consigli.

A capire quanto fosse successo è stato Tommaso Stanzani, ballerino e compagno dell’ex gieffino, che non ha perso tempo a prendere in giro Tommaso Zorzi per non aver riconosciuto l’attrice di Divergent.

Shailene Woodley: Instagram

Shailene Woodley ha un profilo Instagram seguito da milioni e milioni di follower in cui posta foto della sua vita privata e scatti dei set e degli eventi mondani.