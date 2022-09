Return of the Dream Canteen è il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di Unlimited Love, il loro dodicesimo album pubblicato lo scorso 1° aprile. Return of the Dream Canteen sarà disponibile a partire dal prossimo 14 ottobre.

Gli ultimi due album dei Red Hot Chili Peppers sono stati prodotti da Rick Rubin, già produttore di altri dischi della band come Blood Sugar Sex Magik e I’m with You.

Durante la prima data del tour mondiale negli stadi della band che si è tenuta all’Empower Field di Denver, la band ha annunciato la pubblicazione del nuovo album.

Il gruppo musicale rock statunitense, formatosi a Los Angeles nel 1983 e composto da Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante e Chad Smith, ha annunciato il nuovo album con il seguente post pubblicato sui canali ufficiali social: “Siamo andati alla ricerca di noi stessi come abbiamo sempre fatto. Solo per il gusto di farlo, abbiamo suonato e imparato alcune vecchi brani. In breve tempo, abbiamo iniziato il processo di costruzione di nuove canzoni. Una bella chimica che ci ha fatto compagnia centinaia di volte durante il nostro percorso. Una volta trovato quel flusso di suoni e visioni, abbiamo continuato a lavorarci. Con il tempo trasformato in una fascia elastica, non avevamo motivo di smettere di scrivere e di fare rock. Ci sembrava un sogno. Quando tutto è stato detto e fatto, il nostro amore l’uno per l’altro e la magia della musica ci avevano dato più canzoni di quante ce ne aspettassimo. Ebbene, ci siamo riusciti. 2 doppi album pubblicati uno di seguito all’altro. Il secondo è significativo quanto il primo, o forse il contrario. Return of the Dream Canteen è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere. È pieno di roba. Realizzato con il sangue dei nostri cuori”.

Return of the Dream Canteen dei Red Hot Chili Peppers: la tracklist dell’album