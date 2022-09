Raffaella Carrà sulle monete da 2 euro: la notizia è ufficiale. Dal 2023 il nostro paese divulgherà monete con raffiguranti la faccia della compianta conduttrice e cantante. “Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i Paesi membri della Zona Euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di 2 euro”.

Raffaella Carrà – Foto: Wikipedia.org

“Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza. Per esempio, nel 2022 l’Unione Europea ha coniato una serie di monete per il 35º anniversario del programma Erasmus e il nostro Paese ha destinato i 2 euro commemorativi al 30º anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

E poi ancora: “Ebbene, nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da €2 a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. La più grande e poliedrica artista italiana che purtroppo ci ha lasciati il 5 luglio 2021. A comunicare la notizia è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando Con Le Stelle e amico di Raffaella. L’annuncio è stato dato durante la presentazione del Raffabook al Festival Della Tv, tenutosi a Dogliani. Questo omaggio postumo si aggiunge agli studi Rai in via Teulada che portano il suo nome, alla piazza di Madrid e al lungomare di Bellaria. Altre celebrazioni arriveranno prossimamente a Roma“.