Quando e perché Ilary Blasi posò senza veli: “Lo fece per la carriera”

Quando e perché Ilary Blasi posò senza veli? L’autore del servizio fotografico a tinte hot realizzato, Angelo Genovese, ha rivelato a DiPiù che lo fece per la carriera: “Perché l’ha fatto? Lo fece per soldi e per la carriera. Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno […]”.

“Le foto senza veli vennero dopo – ha poi proseguito -. Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito. Il produttore le offrì il biglietto del viaggio Londra-Roma e due milioni delle vecchie lire e lei accettò”.

Per poi aggiungere: “All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta. Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nud0 integrale e volgare”.

Infine l’uomo ha anche raccontato di aver rivisto anni dopo Ilary Blasi proprio insieme a Francesco Totti. “Io la salutai, le sorrisi, ma lei non mi rispose. Forse le ricordavo un periodo da modella di foto che oggi vorrebbe cancellare”.

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati pochi mesi fa in modo ufficiale, ma i rumor sul divorzio sono sempre in voga. La conduttrice tv dell’Isola dei famosi dovrebbe partecipare come ospite a Verissimo dalla sua carissima amica Silvia Toffanin. Molti si aspettano un vero e proprio sfogo in tv da parte dell’ex moglie di Francesco Totti, ma non sarà così almeno secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera.

“Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano – si legge sul Corsera -, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

E poi ancora: “L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace [che assiste Francesco Totti, ndr]. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione”.

Il divorzio tra i due ex coniugi vip promette colpi di scena ed è in una fase di stallo.