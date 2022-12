Oroscopo Paolo Fox 2023, news e affinità di coppia: Toro-Toro

Oroscopo Paolo Fox 2023, news e affinità di coppia in merito alle persone dello stesso segno zodiacale: Toro–Toro. Le previsioni sull’amore di questo segno zodiacale sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro Paolo Fox – L’Oroscopo 2023, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nuovo anno alla coppia composta da persone di segno Toro? Scopriamolo insieme!

Come ben sapete il Toro è il secondo dei 12 segni zodiacali, situato tra Ariete e Gemelli ed è un segno fisso di terra, governato da Venere. In questo segno la Luna si trova in esaltazione e Saturno in esilio.

Il segno opposto è lo Scorpione. Le persone appartenenti a questo segno si riconoscono per la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza e la propensione a riflettere prima di agire. Il numero fortunato è il 6. Il giorno fortunato è il venerdì. Tra i mesi favorevoli spiccano marzo, settembre e dicembre. Tra i punti deboli figurano: gola, collo, laringe, pelle e ghiandole.

Oroscopo Paolo Fox 2023, affinità di coppia: Toro-Toro

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo tre anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, dal rincaro delle bollette e dall’inflazione alle stelle, ai nati sotto il segno del Toro in amore? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

La coppia comporta da due persone di segno Toro è senza ombra di dubbio una delle più forti e solide dello zodiaco. Da maggio, questa coppia avrà ancora più voglia di stare insieme e pensare a importanti e proficui progetti, riguardanti anche la casa oppure altre novità soprattutto durante il periodo autunnale.

In particolar modo i più giovani penseranno alla convivenza o al matrimonio, ma anche a metter su famiglia.

