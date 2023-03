Oroscopo Paolo Fox 2023, news e affinità di coppia: Leone-Leone

Oroscopo Paolo Fox 2023, news e affinità di coppia in merito alle persone dello stesso segno zodiacale: Leone-Leone. Le previsioni sull’amore di questo segno zodiacale sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro Paolo Fox – L’Oroscopo 2023, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nuovo anno alla coppia composta da persone del segno del Leone? Scopriamolo insieme!

Il Leone è un segno fisso di fuoco, governato dal Sole. In questo segno si trovano in esilio, Urano e Saturno, in caduta, Mercurio. Il segno opposto è l’Aquario. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità, dignità e tenacia. A caratterizzarle sono anche lo spiccato orgoglio e le doti in fatto di amore, oltre alla fiducia in se stesse. I segni amici sono: Bilancia, Ariete, Gemelli e Sagittario. Il giorno fortunato è la domenica. Il numero fortunato è l’1. I punti deboli sono: il cuore, il midollo e il sistema circolatorio.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo tre anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, dal rincaro delle bollette e dall’inflazione alle stelle, ai nati sotto il segno del Leone? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2023, affinità di coppia: Leone-Leone

I primi sei mesi del 2023 saranno davvero molto importanti e significativi in amore per la coppia composta da due Leoni. Se a maggio 2023 i due si vorranno ancora bene e avranno superato ostacoli e disaccordi, allora si potrà andare avanti

Da maggio alcune questioni personali, lavorative o familiari potrebbero rappresentare un ostacolo per il rapporto. Bisognerà prestare molta attenzione alle distrazioni e alle trasgressioni, in particolar modo a qualche storia d’amore parallela.

