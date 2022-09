Michele Nocca di Amici di Maria De Filippi e John Azzopardi si sono sposati a Malta. Esattamente un anno e mezzo fa Michele Nocca aveva chiesto la mano a John che gli aveva risposto di sì. Si sono giurati amore eterno in quel di Malta. “Siamo marito e marito finché morte non ci separi! Viva l’amore“, ha scritto l’ex ballerino di Amici nel post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Michele Nocca e John sposi – Foto: Instagram

Un anno fa la proposta di matrimonio: “Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. [era agosto 2021, ndr]. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono letteralmente al settimo cielo, provo un’immensa felicità! Non avrei potuto sognare una proposta più magica. Per me è stato tutto perfetto, soprattutto quando ho visto l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettersi in ginocchio e chiedermi di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto di sì e ora e lo ridirei mille volte. Ti amo immensamente amore mio, brindiamo a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! Per sempre insieme”.

Ora sono diventati marito e marito! Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!