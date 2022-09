Mara Venier regina della domenica: “Ho condotto 14 edizioni di Domenica In, Baudo si è fermato a 13”

Mara Venier è ormai la regina incontrastata della domenica televisiva. Ha condotto 14 edizioni di Domenica In. Il celebre conduttore tv Pippo Baudo si è fermato a 13. In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha spiegato: “Baudo si è fermato a tredici. Lui con me è paterno. Ogni volta mi dico: basta, quest’anno smetto. Invece…”.

A provocazione diretta del giornalista “Ogni tanto provano a far fare Domenica In a qualcun altro, e la richiamano sempre”, Mara Venier ha risposto: “È successo cinque volte. L’ultima, nel 2017, mi trovai seduto accanto in treno il direttore generale della Rai, che era Mario Orfeo. Mi chiese: “Quando torni a casa?”. Sono tornata. Il mio segreto? Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente. […] Non credo che spunterà uno tanto pazzo da fare quattordici Domeniche In. Però mi sono liberata dall’ossessione degli ascolti. Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più”.

La celebre presentatrice tv Mara Venier ha poi citato diverse colleghe: “Un’amica che mi ha insegnato molto è stata Gabriella Ferri, mi ha insegnato l’impegno. Occupammo la vecchia pretura, per avere un posto per noi donne. Anche pensando a Gabriella voglio portare il tema delle donne a Domenica In. Altre grandi amiche? Maria De Filippi, che mi ha chiamato a Mediaset in un momento difficile. […] Con Barbara d’Urso ci siamo sempre rispettate. Grande amica è Melania Rizzoli, che mi ha presentato Nicola Carraro, mio marito”.

