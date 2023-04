Isola dei famosi 2023: ultime news e anticipazioni. Sono stati svelati i nomi di tutti i naufraghi vip della nuova edizione del reality show di Mediaset, che sarà condotta nuovamente da Ilary Blasi. La nuova linea dura inaugurata da Pier Silvio Berlusconi al Gf Vip, infatti, non ha fatto sconti nemmeno a L’Isola. L’ad del Biscione avrebbe infatti “ripulito” la lista dei concorrenti escludendo alcuni nomi che avrebbero fatto rischiare al reality show una deriva trash.

Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, le “vittime” della politica di tolleranza zero imposta da Pier Silvio Berlusconi dopo la 38esima puntata dello scorso Gf Vip sarebbero: Gianmarco Onestini, fratello di Luca, un po’ a sorpresa visto che si tratta di personaggio ricorrente dei reality, da Temptation Island al Gf Vip fino a La pupa e il secchione, Luca Di Carlo, l’avvocato di “Cicciolina” Ilona Staller, le gemelle Elga e Serena Enardu, viste a Uomini e Donne, e Gian Maria Sainato, lifestyle infuencer che ha partecipato alla prima edizione del programma Riccanza, in cui si rese protagonista di uno scontro con Tommaso Zorzi.

Nel cast ufficiale e completo de L’Isola dei Famosi 2023 troviamo 16 naufraghi: Alessandro Cecchi Paone, in coppia con il fidanzato Simone Antolini, tanti ex vipponi come Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry e Marco Predolin, Pamela Camassa, Helana Prestes, Cristopher Leoni, i Jalisse, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Claudia Motta e i conduttori radiofonici de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise.

La data di inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi è in programma per lunedì 17 aprile. In studio ci saranno due “nuovi” opinionisti fissi: Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Confermato Alvin come inviato.

