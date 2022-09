Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni. Nel cast del famoso e popolare reality show ci sarà la celebre cantante Wilma Goich. L’ex moglie di Edoardo Vianello è una concorrente ufficiale del GF Vip 7. L’ha confermato il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali: “Sono qui per presentarvi la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ci sarà una super esclusiva. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano tante novità sul GF Vip. Inoltre vi sveleremo il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Dopo Giovanni Ciacci, vi diciamo che ci sarà Wilma Goich”.

Wilma Goich – Foto: Facebook

“Per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare – ha continuato Aldo –. Questa è la grande novità di quest’anno. Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate”.

La celebre cantante aveva rivelato al settimanale Nuovo Tv che la decisione dipendeva più da lei che dagli autori del famoso e popolare reality show di Canale 5: “Allora come oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro”. A trattenerla oltre che la scarsa igiene e al disordine anche “quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti… è come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

Patrizia Rossetti è un’altra concorrente ufficiale del GF Vip 7, dopo Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. Ci saranno anche l’icona gay Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Gegia, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Sono invece sfumate all’ultimo Chadia Rodriguez e Patrizia Groppelli. Franco Oppini avrebbe rifiutato, secondo quanto ha rivelato sua moglie Ada Alberti sotto a un nostro post social di Instagram: “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”.