Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni: annullato il televoto a causa di 4 concorrenti positivi al Covid, tra cui la conduttrice e opinionista televisiva Patrizia Rossetti. Oltre lei sono stati trovati positivi anche Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da una settimana.

La notizia è stata annunciata da Mediaset mediante un comunicato stampa: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

E poi ancora: “La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti — informati della situazione — sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Oggi l’hair stylist e influencer Antonino Spinalbese ha confessato agli autori di non sentire più i sapori ed è scattato subito l’allarme: “Non sento i sapori, ma sono negativo, ho solo le placche“. A tranquillizzarlo è stata Oriana Marzoli: “Sarai solo raffreddato“. Dopo l’ennesimo tampone di controllo, l’ex compagno di Belen Rodriguez è risultato negativo.

Il più ipocondriaco della Casa è l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro: “Io nel dubbio che voi siate positivi non voglio avere rapporti con nessuno di voi”. Nella giornata di oggi si è anche creato una mascherina fai-da-te con la bandana: “A me nel caso mi dovessero far fare la quarantena [perché trovato positivo, ndr] me ne vado a casa, non ho problemi. Basta. Ho la mia vita. Questa per me è stata un’esperienza, non sono qua né per business né per soldi, non me ne frega niente. Io resto, ma se devo stare dieci giorni in quarantena col piffero! Esco e me ne vado a Miami”.

daniele che appena vede antonino gli chiede che ci facesse li ?? #gfvip pic.twitter.com/hhUmg4pe0T — sam ?? (uomonero) (@SamTonellato) November 13, 2022