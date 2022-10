GF Vip 7 ultime news e anticipazioni, Marco Bellavia potrebbe tornare in gioco: lo svela il suo manager Tony Toscano in un’intervista rilasciata ad Adnkronos. “Se tornerà in gioco nella casa del GF Vip? La cosa principale adesso è la salute di Marco – ha spiegato il suo agente -, ora è a casa tranquillo e sereno, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente”.

Marco Bellavia – Foto: Facebook

Ha poi continuato: “Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile. Sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più risuscito più a gestire. Quella casa è come una bolla non è facile adattarsi sei isolato da tutto. Marco aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura, supporto che purtroppo non ha avuto perché molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui”.

Per poi concludere: “Alfonso? Siamo amici da anni e non l’ho mai visto con gli occhi così lucidi. La produzione si è assunta quindi tutte le sue responsabilità. Forse doveva adottare qualche misura di prevenzione se io vedessi per strada una persona che piange e sta male tra l’indifferenza degli altri chiamerei un medico, non starei lì a guardare”.

Bullismo a Marco Bellavia: bufera sui concorrenti del GF Vip 7

Marco Bellavia nella Casa del GF Vip 7 – Foto: Twitter/Codacons

Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc in merito alla grave vicenda del bullismo ai danni di Marco Bellavia, concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Lunedì è stata squalificata soltanto Ginevra Lamborghini. Gli autori e il conduttore del GF Vip 7, Alfonso Signorini, hanno deciso di mandare al televoto flash Patrizia Rossetti, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Gegia.

Dopo Ginevra Lamborghini, squalificata, è stato eliminato soltanto il costumista Giovanni Ciacci. Tutti si sono domandati giustamente: perché Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip non hanno mandato al televoto flash anche Charlie Gnocchi, Carolina Marconi e Wilma Goich per le bruttissime e vergognose frasi pronunciate nei confronti di Marco Bellavia nella Casa più spiata e famosa d’Italia?

Intanto l’agenzia Dire ha dichiarato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha aperto un’istruttoria su Gegia: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede vari mesi, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, verrà sicuramente affrontato”.