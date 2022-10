GF Vip 7 ultime news: Luca Salatino si vuole ritirare, Elenoire Ferruzzi: “Se ne andasse, questo gioco non fa per lui”

GF Vip 7 ultime news e anticipazioni. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Salatino vuole ritirarsi. Il gieffino ha detto di aver preso la sua decisione: “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”.

Luca Salatino vuole abbandonare il GF Vip

Luca Salatino ha poi proseguito: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlare. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.

Nikita ha cercato di convincerlo: “Pensaci bene anche perché una volta c’erano i marinai che partivano per mesi. Non potevano sentire la moglie e magari questa aveva pure una gravidanza in corso. Però resistevano perché lo facevano per la famiglia. Tu qua hai funzionato tantissimo e funzioni molto. Devi pensare sempre in positivo. Poi però devi valutare tu. Se il tuo traguardo lavorativo non è in tv devi visualizzare il futuro, quello che vuoi. Visualizza come vorresti chiamare il tuo ristorante, dove vorresti aprirlo e tutto questo. Devi visualizzare quello che tu vuoi fuori da qui. Se però questo GF può esserti d’aiuto per i tuoi piani pensaci benissimo. Magari questo è un ponto. Se ti porta dove non puoi andare ok lascia, ma se ti può portare dove vuoi scendere allora valuta”.

Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino

Elenoire Ferruzzi – Foto: Facebook

Elenoire Ferruzzi ha sbottato con Patrizia Rossetti: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone ed io gli insulti non li accetto. Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, con tutte le fragilità del caso. Sta diventando aggressivo nei mondi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo”.

Lo sfogo social della fidanzata di Luca Salatino

Soraia Ceruti, dopo l’intenzione del fidanzato Luca Salatino di lasciare la casa del GF Vip, è intervenuta con un video contro Cristina Quaranta.

“Volevo fare una riflessione un po’ in generale – ha detto Soraia -. Mi collego al Grande Fratello Vip, ma è una cosa che poi riguarda la vita di tutti i giorni. Perché secondo me il GF Vip è anche la società chiusa in una casa. Se io so che una persona sta male per un determinato motivo e lo manifesta tutti i giorni, non sparo sulla Croce Rossa”.

Per poi affermare: “Se Cristina Quaranta voleva così tanto fare quell’appunto a Luca, lo poteva benissimo fare, assolutamente. Io avrei cambiato il modo e il momento, perché in quel momento erano tutti in festa se non mi sbaglio. Siamo d’accordo tutti che Luca non è in miniera, ma nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui ha dei momenti in cui sta da Dio, appena qualcuno lo attacca lui ci rimane talmente male che poi dopo il pensiero va dall’altra parte e dice “ma perché devo stare qui a farmi prendere per i fondelli e a farmi attaccare gratuitamente?”.

Ha poi concluso: “Detto ciò ragazzi, io dico sempre che il pubblico non è scemo, è intelligentissimo e quindi capisce… per quanto mi riguarda poverina ha fatto una pessima figura, però ognuno è libero di pensare ciò che vuole”.