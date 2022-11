GF Vip 7 ultime news e anticipazioni, l’hair stylist dei vip Antonino Spinalbese ha dichiarato di aver avuto il sospetto che l’ex volto di Forum Edoardo Donnamaria fosse gay. L’ex compagno della celebre conduttrice tv, showgirl e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez si è lasciato andare ad alcune confidenze e pettegolezzi su Edoardo, dopo che quest’ultimo ha cambiato atteggiamento e comportamento nei confronti di Alberto De Pisis in seguito alla confessione della sua cotta.

La dichiarazione d’amore di Alberto De Pisis ha mandato in crisi il suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

Il gieffino vip Antonino Spinalbese ha spiegato il perché di tutto ciò: “Sai cosa penso di lui? All’inizio si è presentato qui con quelle ciabattine tutte rosa, con il jeans aderente, la magliettina bianca attillata e stava sempre con te. Io dentro di me…”.

Per poi proseguire: “Ok che l’orientamento non ce l’hai scritto in fronte, ma ci sono cose che uno può notare. Tipo certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qui mi hanno dato da pensare. Cioè mi sono detto ‘ok a lui piacciono gli uomini’. E non tanto per le ciabatte rosa che aveva sempre. Sono state una serie di cose messe insieme. In primis i modi che aveva nei tuoi confronti. Diciamo che i comportamenti con te erano particolari. Cioè, non voglio dire che uno che si mette le ciabatte rosa è gay, assolutamente non sto dicendo questo”.

Per poi asserire: “Però le ciabatte rosa, il pantalone tanto attillato, la magliettina aderente. E poi dai, stava sempre sopra di te, poi ti baciava, ti massaggiava, ti carezzava. Dentro di me ho fatto uno più uno, ma senza malignare. Si tratta di un pensiero tutto qui. Però poi invece, ha smesso di mettere le ciabatte rosa e non ti sta salendo addosso come prima. Magari dato da quel video che hanno fatto vedere. Lui è entrato in una maniera e adesso è un’altra persona. Ti ha più baciato come prima o massaggiato in quella maniera? Diciamo – ha concluso l’ex fidanzato di Belen Rodriguez – che è molto diverso dall’inizio”.