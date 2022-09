Elodie sul flirt con Andrea Iannone: “Mi piace, ma nessuna aspettativa da entrambi”

Elodie ha confermato il flirt con Andrea Iannone durante una lunga intervista concessa rilasciata a Vanity Fair. Per la prima volta la famosa cantante e neo attrice ha rotto il silenzio, ufficializzando per la prima volta, seppur con le certezze del presente e i dubbi sul futuro, la relazione con il pilota ed ex compagno di Giulia De Lellis.

“Andrea Iannone? È una persona che mi piace – ha confessato Elodie -, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

I due personaggi famosi del jet set nazionale hanno trascorso insieme le ultime settimane, immortalati dai paparazzi prima in Puglia e poi in Sardegna, complice la stessa comitiva di amici. Di nuovo insieme a Milano per un pranzo e poi fotografati in coppia a Lugano, città dove risiede Iannone. Lo sportivo è da qualche tempo al centro della scena mediatica: ha partecipato lo scorso anno allo show “Ballando con le Stelle” di Raiuno, ma soprattutto per le relazioni con la conduttrice Belen Rodriguez e l’influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne Giulia De Lellis.

Inoltre Elodie ha vestito i panni anche dell’attrice. Lo ha fatto per il film “Ti mangio il cuore“, in cui ha interpretato una donna incinta. A Vanity Fair ha spiegato: “Mi son sentita incinta davvero, viva e a mio agio, e mi accarezzavo il ventre in continuazione. Un’esperienza terapeutica, intensissima, dove percepivo quanto potesse essere reale e possibile portare una vita dentro di me. Poi c’erano gli agnelli, da accudire e allattare. Li ho visti nascere, lavati, asciugati. È stato un viaggio nel mio istinto materno. Fatto con amore. E tanta naturalezza”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre aggiornati e informati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!