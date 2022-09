Cristina Marino incinta di Luca Argentero: in arrivo il secondo figlio

Cristina Marino è di nuovo incinta di Luca Argentero: in arrivo il secondo figlio per la bellissima e famosa coppia del jet set nazionale. La bellissima notizia è stata annunciata dai genitori vip sui social. Il sex symbol del piccolo e del grande schermo ha svelato la gravidanza bis della 31enne su Instagram mediante una tenera foto di famiglia scattata al tramonto al mare: lui tiene in braccio la piccola Nina, la primogenita nata il 20 maggio del 2020, e Cristina di profilo che in bikini fa vedere già il pancino. “Io, te, Nina e una nuova luce… #4ofus” ha scritto il bellissimo attore ed ex concorrente del Grande Fratello, aggiungendo anche un’emoticon di un biberon.

Cristina Marino e Luca Argentero con la figlia Nina – Foto: Instagram

Dopo aver celebrato il matrimonio il 5 giugno 2021, dopo averlo rinviato in precedenza a causa della pandemia di Covid-19, Cristina Marino e Luca Argentero diventeranno genitori per la seconda volta. Un altro sogno si sta per realizzare per la splendida coppia vip dello show business nazionale.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Cristina Marino aveva rivelato: “Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura – aveva sottolineato la moglie di Argentero -, io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è – aveva concluso la mamma vip -, prima di tutto, il mio migliore amico”.

