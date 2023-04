Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono dei genitori attenti e premurosi nei confronti dei loro figli. Essere figlio di CR7 non è facile. Soprattutto a scuola. Ad affrontare questo argomento ci ha pensato l’ex valletta del Festival di Sanremo in un’intervista a El Hormiguero in cui ha raccontato un episodio di bullismo avvenuto nei confronti dei suoi figli.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez – Foto: Instagram

La bella e simpatica mamma vip Georgina Rodriguez ha dichiarato: “A scuola li picchiano e non si difendono. Uno dei miei figli è tornato a casa piangendo perché lo avevano picchiato. ‘E tu non sai difenderti?’ gli ho chiesto. Ma la verità è che insegno loro a non picchiarsi a vicenda e a scuola sono molto educati. E poi non vorrei mai che i miei figli andassero in giro a fare a botte con altri”.

L’influencer ha poi aggiunto: “Amo i bambini, sono molto organizzata. Amo i miei figli tutto il giorno, ma non quelli di tutti gli altri – ha ammesso -. Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli e dedicare loro il tempo. Hanno personalità molto diverse”.

Il calciatore portoghese, attaccante dell’Al-Nassr e della nazionale portoghese, delle quali è capitano e con cui si è laureato campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019, conosciuto al pubblico come CR7, è padre di cinque figli: Cristiano Junior, nato nel 2010 da una madre non identificata; i gemelli Mateo ed Eva, nati nel 2017 con l’aiuto di una madre surrogata; Alana Martina (2017) ed Esmeralda (2022), avuti da Georgina Rodriguez.

A presto con nuove news, indiscrezioni e scoop su Cristiano Ronaldo e sugli altri vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su IGOSSIP.it!