Chi è Lavinia Mauro? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della tronista di Uomini e Donne

Chi è Lavinia Mauro? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della nuova tronista di Uomini e Donne (già vecchia conoscenza del programma).

Lavinia Mauro- foto instagram.com

Lavinia Mauro: Biografia e vita privata

Lavinia Mauro è nata nel 1996 e ha origini romane. È cresciuta con il padre, la mamma e la sorella tra amore e valori.

“Mio padre è un avvocato, mia mamma è un’imprenditrice e mia sorella è un ingegnere. Con mia madre siamo legatissime, le somiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima anche se litighiamo spesso. E invece mio papà è una persona tanto giovanile quanto è all’antica”.

“Mi ritengo una ragazza fortunata perché i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla, ci hanno anche un po’ viziate – ha ammesso -Gli sono grata perché ci hanno sempre tenuto alla nostra educazione e alla nostra formazione permettendoci di frequentare le migliori scuole. Mamma è la severa della situazione. Fosse stato per papà saremmo cresciute super viziate”.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Lavinia ha confessato: “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere. Piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona, do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. E non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente e a perdere l’entusiasmo iniziale. Mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo. Però se mai interessi, te lo faccio capire. Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo”.

Lavinia Mauro: Lavoro

Lavinia Mauro- foto instagram.com

Attualmente Lavinia Mauro studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed è prossima alla laurea, ma c’è chi è pronto a scommettere che le si apriranno altre strade.

D’altronde la tronista non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo, considerando la sua partecipazione a Uomini e Donne per corteggiare Nicolò Brigante (il tronista la portò fuori per un’esterna, salvo poi eliminarla e continuare a conoscere altre corteggiatrici. La sua scelta fu Virginia Stablum).

È apparsa in vari film e cortometraggi (Il ragazzo della Giudecca di Alfonso Bergamo, 48 ore di Massimiliano Franciosa, Sex single di Ennio Contorti e Aria Condizionata di Riccardo d’Alessandro).

Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Lavinia Mauro Uomini e Donne- foto instagram.com

Lavinia Mauro apre la stagione di Uomini e Donne 2022-2023, desiderosa di trovare l’uomo giusto per lei nel people show di Maria De Filippi.

“Da questa esperienza mi aspetto di vivere qualcosa di bello, leggero e spensierato che mi faccia provare emozioni forti che da tempo non provo – ha dichiarato – Io prometto che sarò me stessa e che ci metterò il cuore”. Sarà la volta buona?

Lavinia Mauro: Instagram

Lavinia Mauro- foto instagram.com

Lavinia Mauro ha un profilo Instagram attivo seguito da qualche migliaia di follower, numero destinato a crescere in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista.

Tra le foto più apprezzate di Lavinia ci sono le pose artistiche, le foto su vari set e gli scatti della sua vita quotidiana.