Bianca Balti andrà in menopausa a 38 anni: “Rischio il cancro”

Bianca Balti andrà in menopausa a 38 anni. La top model italiana ha confessato che rischia il cancro poiché è risultata portatrice della mutazione BRCA1. La celebre supermodella e stilista italiana ha dichiarato durante una recente diretta su Instagram: “Rischio il cancro. L’idea di rimuovere ovaie e tube e andare in menopausa a 38 anni non è allettante”.

Bianca Balti – Foto: Instagram

La top model Bianca Balti non è felice della sua condizione, ma ha deciso di operarsi preventivamente, per non correre pericoli in futuro. “Per via di una mutazione genetica che si chiama BRCA1, sono ad alto rischio di cancro ovarico, motivo per il quale mi opero preventivamente. L’idea di rimuovere ovaie e tube e andare in menopausa già a trentotto anni non è allettante, ma voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro”.

La mamma vip di Matilde e Mia, rispettivamente 14 e 6 anni, proprio a causa di questa diagnosi ha scelto di congelare alcuni ovuli, non vuole perdere le speranze di diventare ancora mamma: “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre… Probabilmente gli ovociti che ho conservato non verranno mai utilizzati, ma ricorrere alla scienza con queste tecniche e tenermi aperta una possibilità, è terapeutico e mi sta aiutando”.

La supermodella italiana Bianca Balti sa benissimo che i costi per poterlo fare non sono per tutti: ”Mi sento privilegiata potendolo fare, ma questo non rende la mia esperienza meno utile per chi scopre di avere il mio stesso problema”.

Forza Bianca siamo tutti con te!

A presto ragazze e ragazzi con nuove news, indiscrezioni, anticipazioni e rumor sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale! Stay tuned su IGOSSIP.it!