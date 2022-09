Barbara d’Urso contro gli hater: “Queste persone ossessionate da me che vita di me**a fanno”

Barbara d’Urso si è scagliata contro gli hater in occasione del Festival della Tv a Dogliani, in provincia di Cuneo. Intervistata da Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa, la famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dato che viene quotidianamente insultata e offesa dai suoi detrattori sui suoi profili Instagram, Twitter e Facebook.

Barbara d’Urso – Foto: La Talpa

La nota, chiacchierata e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso ha respinto anche i diversi rumor riportati nei mesi scorsi da diversi blogger e giornalisti in merito al mancato rinnovo contrattuale con Mediaset (in realtà erano indiscrezioni infondate).

“Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro – ha spiegato l’ex dottoressa Giò – non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava… Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni”.

E poi ancora: “Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire ‘No guardate non è così’. Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di me**a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni”.

L’ex presentatrice del Grande Fratello e di Live – Non è la D’Urso ha anche confessato di essere stata chiamata come docente dalle università private LUISS e IULM.

E mentre altri parlano parlano lei è stata chiamata come docente da Luiss e IULM #FestivaldellaTv pic.twitter.com/QLlVns8IfK — Carmelona5 (@Carmelona5) September 3, 2022

Diverse settimane fa l’imprenditore e patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva rivelato: “Barbara d’Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”.