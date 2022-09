Ballando con le Stelle 2022: il cast ufficiale del talent show di Raiuno

Ballando con le Stelle 2022: ultime news e indiscrezioni. Il cast ufficiale del talent show di Raiuno è stato svelato nel nuovo promo. Alla fine è “saltato” solo il cantante campano Nino D’Angelo, che ha rifiutato, e al suo posto ci sarà il comico Dario Cassini. Chi sono i concorrenti di Ballando? Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger ed Enrico Montesano.

Ballando con le Stelle – Foto: Facebook

La data di inizio di Ballando con le Stelle è sabato 8 ottobre. Milly Carlucci ha rivelato: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.

E poi sulla presenza del comico e attore novax Enrico Montesano nel cast ha asserito: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo”.

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle. Continuerà ad essere il commentatore a bordo campo l’ex conduttore del TG1 Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata. Con Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno rinunciato al ruolo di insegnanti di ballo.

Ballando con le Stelle 2022: il cast dei concorrenti

Alessandro Egger, modello

Alex Di Giorgio, nuotatore olimpico

Dario Cassini, comico

Ema Stockholma, conduttrice

Enrico Montesano, attore

Gabriel Garko, attore

Giampiero Mughini, critico

Iva Zanicchi, cantante

Lorenzo Biagiarelli, chef

Luisella Costamagna, giornalista

Marta Flavi, conduttrice

Paola Barale, conduttrice

Rosanna Banfi, attrice