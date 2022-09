Ballando con le Stelle 2022, esclusa una vip: il suo duro sfogo

Ballando con le Stelle 2022, ultime news e anticipazioni. L’esclusione di una vip sta facendo molto discutere. Il cast ufficiale del talent show di Raiuno è stato svelato nel nuovo promo. Alla fine è “saltato” solo il cantante campano Nino D’Angelo, che ha rifiutato, e al suo posto ci sarà il comico Dario Cassini. Chi sono i concorrenti di Ballando? Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger ed Enrico Montesano. Non ci sarà Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power.

Milly Carlucci e Paolo Belli a Ballando con le stelle – Foto: Facebook

Romina Carrisi è stata esclusa quest’anno. Lei non l’ha presa bene: “Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza”.

Romina Carrisi – Foto: Facebook

E poi ancora: “La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle. Continuerà ad essere il commentatore a bordo campo l’ex conduttore del TG1 Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata. Con Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno rinunciato al ruolo di insegnanti di ballo.

Ballando con le Stelle 2022: il cast dei concorrenti

Alessandro Egger, modello

Alex Di Giorgio, nuotatore olimpico

Dario Cassini, comico

Ema Stockholma, conduttrice

Enrico Montesano, attore

Gabriel Garko, attore

Giampiero Mughini, critico

Iva Zanicchi, cantante

Lorenzo Biagiarelli, chef

Luisella Costamagna, giornalista

Marta Flavi, conduttrice

Paola Barale, conduttrice

Rosanna Banfi, attrice