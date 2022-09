La Regina di Spade (Queen of Swords) è una serie televisiva andata in onda su Italia 1 in Italia nel 2003 per una sola stagione.

Lo show ideato da David Abramowitz propone una versione di Zorro al femminile che si ritrova a combattere i soprusi di un governatore tirannico per riportare l’ordine in città.

Siamo nel 1817 e Tessa Alvarado, una giovane aristocratica spagnola, torna in California dopo la morte del padre. Purtroppo al suo ritorno, ritrova la casa distrutta e la città in balia del governatore.

Tessa decide di indossare una maschera in stile Zorro e combattere nei panni della cosiddetta Regina di Spade per dare voce e dignità ai poveri e gli oppressi.

La serie aveva tutte le carte in regola per diventare uno show di successo, ma purtroppo è stato cancellato a causa dei bassi ascolti.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto degli attori de La Regina di Spade: ieri e oggi!

Tessie Santiago

Tessie Santiago è Tessa Alvarado, alias Regina di Spade, la protagonista della serie. È una giovane aristocratica spagnola nata in California e mandata a studiare a Madrid all’età di 7 anni.

Tessa torna a casa quando apprende della morte del padre, ma si ritrova in una realtà alla deriva: la città è allo sbando e il potere del governatore è senza limiti. In più scopre che il padre è stato ucciso.

Il desiderio di non restare in silenzio e la sete di vendetta per l’uccisione del padre spingono Tessa a combattere il governatore e a proteggere la gente indossando una maschera.

La Regina di Spade sfoggia una grande maestria con la spada grazie alle lezioni del maestro Juan Torres ricevute in Spagna.

Dopo la serie, l’attrice ha collezionato un successo televisivo dietro l’altro: The Way She Moves, Good Morning, Miami, Old School, Curb Your Enthusiasm, Kitchen Confidential, One on One, Break-In, Twentysixmiles, Royal Pains, La vita segreta di una teenager americana, Il romanzo di una vita, Una famiglia al college, Un serial killer al college, Scandal e Drink Slay Love.

Al cinema la ritroviamo in film come The Way Back Home, The Cell 2 – La soglia del terrore, Angel Camouflaged, Devil’s Whisper e Church People.

Paulina Gálvez

Paulina Gálvez è Marta, amica fedele e servitrice di Tessa. È stata assunta per seguire la protagonista a Madrid e aiutarla nella nuova vita insieme con gli zii e i cugini.

Marta resta al fianco di Tessa quando torna a casa e quando decide di combattere il governatore nell’anonimato. È grazie alla sua conoscenza dei tarocchi che Tessa sceglie il nome Regina di Spade.

Dopo La Regina di Spade, l’attrice ha proseguito la carriera con vari film e serie, tra le quali ricordiamo Hospital Central, L’appartamento spagnolo, Il volto del terrore, The Nun, El Cartel de los Sapos, Suspicious Minds, RPM Miami, La casa de al lado, Grachi, El Capo, L’ambasciata, The Purge e Maiorca Crime.

Valentine Pelka

Valentine Pelka è il colonnello Luis Ramirez Montoya, il governatore militarista che ha messo in ginocchio la città.

Il colonello è un uomo dispotico e corrotto che non nutre interesse per la vita umana, fatta eccezione per la propria.

Ha schiavizzato i cittadini poveri di Santa Helena e ha instaurato un regime del terrore in cui non ci sono processi imparziali e il ricatto è all’ordine del giorno.

L’attore ha lavorato ad altri progetti televisivi dopo lo show, come Prime Suspect 6 – The Last witness, Hustle – I signori della truffa, Lie With Me, Egypt e Seven Days.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Il pianista, Sotto il sole della Toscana, 8mm 2 – Inferno di velluto, Double Identity, 111, Defining Fay, I Spit on Your Grave 2, The Power, Zavtrak u papy e Macbeth.

Anthony Lemke

Anthony Lemke è il capitano Marcus Grisham, l’uomo che sostiene il regime di terrore di Luis Ramirez Montoya.

Il capitano è un disertore scampato all’esecuzione per aver assassinato il suo comandante durante la guerra del 1812.

È sotto il controllo del colonello Luis Ramirez Montoya, ma i suoi interessi personali mettono in discussione la sua lealtà in più di un’occasione.

Il suo compito principale è sconfiggere la Regina di Spade e liberare Montoya da una presenza ingombrante, ma fallisce.

Dopo La Regina di Spade, l’attore ha lavorato ad altri progetti per la televisione, tra i quali ricordiamo Witchblade, Andromeda, Mutant X, Pianeta Terra – Cronaca di un’invasione, Earth Angels, Avrò la mia vendetta, Cuore di lupo, Rub & Tug – 3 ragazze indiavolate, Tom Stone, TrueSexLies, Do or die, The Pedestrian, Doc, Over the edge – Oltre la ragione, La vendetta di Diane, A prova di inganno, 15/Love, Il gioco della paura, Una vita interrotta, Rumours, Wide Awake, Heartland, I ricordi di Eve, The Phantom, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, La missione dei quattro cavalieri, Vincere insieme, Il grande cuore di Lucky, Il gioco dell’inganno, One Last Dance, 30 Vies, XIII: The Series e Warehouse 13.

E ancora, Who Is Simon Miller?, Coteau rouge, Faces in the Crowd – Frammenti di un omicidio, Flashpoint, Down the Road Again, Mirador, Blue Mountain State, Trauma, Lost Girl, Sotto assedio – White House Down, Le streghe dell’East End, Bomb Girls: Facing the Enemy, The Listener, I misteri di Murdoch, Nouvelle Adresse, The Forbidden Room, Un desiderio che si avvera, Sleepless, 19-2, Mémoires vives, Slasher, Good Witch, Real Detective, The Kennedys After Camelot, Private Eyes, Dark Matter, Blindspot, Reptures, Frankie Drake Mysteries, Cerebrum, Toute la vie, The Hardy Boys e Le temps des framboises.

Elsa Pataky

Elsa Pataky è la Señora Vera Hidalgo, moglie trofeo del potente Don Hidalgo e pedina sotto scacco di Luis Ramirez Montoya.

Vera è amante del capitano Marcus Grisham e sfrutta questa relazione per carpire i piani dell’uomo e riferirli alla sua amica Tessa.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora sul piccolo schermo con Clara, Paraíso, Los Serrano, 7 vidas, Películas para no dormir: Cuento de navidad, Mujeres asesinas e Tidelands.

Si è dedicata maggiormente al cinema con film come Lo bueno por conocer, Nessuna notizia da Dio, Noche de reyes, Peor imposible – ¿Qué puede fallar?, El furgón, Atraco a las 3… y Beyond Re-Animator, I delitti della luna piena, Tiovivo c. 1950, Iznogoud, Ninette, Snakes on a Plane, Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Màncora, Skate or Die, Santos, Giallo, Give ‘em Hell, Malone, Mr. Nice, Di Di Hollywood, La importancia de ser Ernesto, Where the Road Meets the Sun, Fast & Furious 5, The Deadly Game – Gioco pericoloso, Fast & Furious 6, Fast & Furious 7, Fast & Furious 8, 12 Soldiers, Interceptor e Thor: Love and Thunder.

Tacho Gonzalez

Tacho Gonzalez è Don Gaspar Hidalgo, uomo influente e marito di Vera. Insieme al defunto padre di Tessa, è sicuramente uno degli uomini più ricchi e potenti della città.

L’attore ha proseguito la carriera con prove come Sant’Antonio di Padova, Relic Hunter, Pratos combinados, I delitti della luna piena, Rías Baixas, La canción de Fémerlin, Hospital Central, The Kovak box – Controllo mentale, El partido, Gondar,Piratas, Padre Casares, Serramoura, Fumando espero, El final del camino, El ministerio del tiempo, La cattedrale del mare, Ella es tu padre, Vivere senza permesso, Néboa, Pequeno valse vienés, Auga Seca e Rapa.

Peter Wingfield

Peter Wingfield è il dottor Robert Helm, un medico di origine inglese impiegato dal colonnello Montoya per curare i suoi soldati e i cittadini.

Il dottore sceglie di salvare vite nonostante Montoya in seguito alle sue esperienze come ufficiale nella guerra contro Napoleone.

All’inizio ha poca stima per Tessa (credendola una ragazza viziata) e per la Regina di Spade (non ne condivide la violenza), ma i due si avvicinano quando finiscono spesso in situazioni potenzialmente mortali.

L’attore è stato impegnato in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Night Visions, Halloweentown II – La vendetta di Kalabar, The Wedding Dress , The Miracle of the Cards, Just Cause, The Dead Zone, John Doe, Bliss, Andromeda,The Shields’ Stories, Kingdom Hospital, Touching Evil, Cooking Lessons, Smallville, Miss Texas, The Hunters, The Collector, Dalziel and Pascoe, Streghe, Medium, The L Word – serie TV, Highlander: The Source, Men in Trees – Segnali d’amore, 24, Holby City, 10,000 Days, Human Target, Riverworld, NCIS: Los Angeles, Stonehenge Apocalypse, Caprica, CSI: Miami, Endgame, Alphas, Sanctuary e Beauty and the Beast.

Si è dedicato anche al cinema con film come Edge of Madness, X-Men 2, Catwoman, Superbabies: Baby Geniuses 2, L’ultima porta – The Lazarus Child, The Last Sin Eater, Hamlet e JumpRopeSprint.