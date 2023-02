Amici 2023 serale: news, anticipazioni e quando inizia

Anche questa edizione di Amici di Maria De Filippi va verso la fase finale e si prepara a stupire il pubblico con molte novità e sorprese: cosa dobbiamo aspettarci dal serale di Amici 2023?

Maria De Filippi ad Amici 2023- foto instagram.com

Amici 2023 sta per entrare nel vivo con il serale e l’attesa per la fase finale del talent cresce giorno dopo giorno, anche grazie alle prime indiscrezioni.

I primi rumors confermano la data di inizio del serale di Amici 2023: inizierà intorno alla metà di marzo (proprio come l’anno scorso) e andrà in onda in prima serata su Canale 5.

A partecipare a questa fase ci saranno sicuramente gli allievi che hanno conquistato la maglia dorata, cioè Ramon e Isobel (entrambi appartenenti alla Categoria Ballo e allievi di Alessandra Celentano).

È ancora incerta la struttura della gara e quindi se verrà riconfermata la formazione in tre squadre allenate dai professori (Lorella Cuccarini, Arisa, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Raimondo Todaro) schierati a coppie, come l’anno scorso.

Al contrario la presenza della giuria è riconfermata anche per Amici 2023, anche se non si conoscono i nomi dei giudici di questa edizione. A tal proposito le indiscrezioni si sprecano, ma sembra che la presenza di Stefano De Martino sia fortemente in forse a causa degli impegni Rai e il teatro. In forse anche la presenza di Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

La mancanza di informazioni ha dato vita a un vero e proprio toto nomi, tra i quali spiccano Emma Marrone (attualmente smentito), Anna Pettinelli, Achille Lauro e Annalisa.

Non ci sono notizie neanche riguardo il direttore artistico: l’anno scorso, dopo l’abbandono di Giuliano Peparini, era stato riconfermato il coreografo Stephane Jarny per il secondo anno di seguito.

A noi non resta che continuare a seguire Amici 2023 per conoscere gli allievi che arriveranno nella fase finale e attendere nuove info sul serale.