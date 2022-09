Alfonso Signorini su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Troppa tensione tra di loro, alla lunga mi infastidiva”

Alfonso Signorini è tornato a parlare delle due opinioniste fisse del Grande Fratello Vip 6 a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore e autore televisivo del GF Vip 6 e 7 ha ripercorso l’esperienza della passata stagione con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: «Sonia e Adriana? Troppa tensione. Orietta Berti era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva».

Da qui la decisione di ingaggiare la celebre cantante Orietta Berti: «L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo». Come ammesso dallo stesso Alfonso Signorini, l’usignolo di Cavriago «quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia».

Alfonso Signorini ha infine confessato che dall’età di 15 anni Orietta ha sempre dormito tre ore per notte, una routine ideale per un programma che si spinge fino a tarda notte. «Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano!», ha concluso.

GF Vip 7: i concorrenti

Mai come quest’anno diversi nomi vip papabili sono sfumati all’ultimo: da Chadia Rodriguez a Patrizia Groppelli fino a Max Felicitas. I concorrenti del GF Vip 7 sono Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich, Antonino Spinalbese, Gegia, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini. Nel cast dovrebbero poi esserci anche l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, l’ex corteggiatore e concorrente di Masterchef Federico Chimirri, lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria, Sara Manfuso, Amaurys Perez, Sofia Giaele De Donà, Marco Bellavia e George Ciupilan. Franco Oppini avrebbe rifiutato, secondo quanto ha rivelato sua moglie Ada Alberti sotto a un nostro post social di Instagram: “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”.