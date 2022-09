Alessandro Cecchi Paone si è fidanzato? “È una grande e dolce passione estiva”, ha commentato il giornalista, conduttore e opinionista tv al settimanale di cronaca rosa Chi, che ha pubblicato le foto delle vacanza dell’ex gieffino vip in compagnia di un giovane ragazzo di nome Simone.

Alessandro Cecchi Paone – Foto: Facebook

«Non ho niente da nascondere», ha raccontato l’ex conduttore de La macchina del tempo sul magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Da qui, le foto in barca in costiera Amalfitana e la volontà di sperimentare questa grande e dolce passione estiva.

Cecchi Paone vuole proteggere la sua nuova fiamma, di cui ha rivelato solo il nome, anche se non sono mancate le prime uscite in pubblico: «È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi».

I due sono stati paparazzati durante una lunga gita in barca fatta con un gruppo di amici in costiera Amalfitana, con tappa obbligatoria a Positano, luogo del cuore di Cecchi Paone, dove da alcuni anni ha anche comprato una casa. La discesa a Praiano per pranzo è stata occasione per scattare qualche foto, che è stata poi condivisa dal giornalista sul suo profilo Instagram, dove però sono apparsi i tag di tutti i commensali meno uno, quello del fidanzato. Una scelta per proteggere un ragazzo giovane che potrebbe risentire del clamore mediatico che potrebbe travolgerlo.

Alessandro Cecchi Paone in barca con il fidanzato Simone: "Alla mia età adoro ancora i teneri e imberbi giovinetti". Il nuovo modello di famiglia anziano-bolso-con-ragazzino-depilato fa breccia. Approvazione unanime di Scienza e mondo della Cultura.

[di Dalila Deviata] pic.twitter.com/QorMnkJOAe — Repubbilca ?? ?????? (@repubbilca) September 1, 2022

