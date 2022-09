Adriana Volpe su Ilary Blasi: “Dopo la separazione da Francesco Totti l’ho vista molto provata e tanto magra”

Adriana Volpe ha parlato di Ilary Blasi durante il suo debutto come opinionista de La Vita In Diretta, rivelando che dopo la separazione dall’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana Francesco Totti l’ha vista molto provata e tanto magra. L’ex opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini”.

Adriana Volpe ha aggiunto: “Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”.

Rita Rusic – Foto: Instagram

Sulla questione ha espresso la propria opinione anche Rita Rusic: “Gli avvocati di Ilary e Francesco io li avevo tutti e due contro nel mio divorzio. Lui però mi è piaciuto così tanto che poi dopo gli ho mandato un cliente. La separazione è come una bomba che ti esplode addosso e la mia è stata lunga. Sì la mia era forte, perché riguardava il lavoro. Io dall’oggi al domani non sono potuta rientrare nell’ufficio. Quindi è stata durissima e poi mi sono ripresa alla grande. Questo perché sono forte. Però capisco Totti e la Blasi, perché sono situazioni complicate. Sono sicura che si riprenderanno come è successo a me in passato”.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: «Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo». In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

«Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione», aveva detto a Il Messaggero.